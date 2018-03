Dybala sauve la Juve au buzzer

Que retenir de ce Lazio-Juventus ? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Quasiment aucune occasion, quelques cartons jaunes, et un but de Dybala à la dernière minute pour sauver les meubles.

Une histoire de « ić »

Et soudain, Dybala

Lazio (3-5-1-1) : Strakosha – Luiz Felipe, De Vrij, Radu – Lulić (Murgia, 90e), Parolo, Leiva, Milinković-Savić, Lukaku – Luis Alberto (Anderson, 70e) – Immobile (Caicedo, 79e). Entraîneur : Simone Inzaghi



Juventus (3-5-2) : Buffon – Barzagli, Benatia, Rugani – Lichtsteiner (Costa, 57e), Khedira, Pjanić, Matuidi, Asamoah – Dybala (Chiellini, 95e), Mandžukić (Alex Sandro, 72e). Entraîneur : Massimiliano Allegri

Il paraît que la Lazio a battu la Juve deux fois cette saison, en Supercoupe d' Italie , et en Serie A. Il paraît aussi que Ciro Immobile était en forme olympique et a planté trois buts lors de ces deux confrontations. Les deux équipes offraient peut-être des matchs animés dans un passé pas si lointain, mais ce samedi, elles n'ont quasiment rien proposé. Le troisième Lazio -Juve de la saison a été de loin le plus triste, avec deux équipes qui n'ont fait que se neutraliser pendant 90 minutes de torpeur et de non-jeu. Un match qui aurait pu rester nul jusqu'au bout si Dybala n'avait pas surgi à la dernière minute pour offrir la victoire aux siens. C'est très cruel pour la Lazio, qui s'en tire honorablement après avoir joué quatre matchs en treize jours.En voyant Mario Mandžukić fesses contre terre au bout de vingt secondes de jeu, on s'est dit que ce Lazio -Juve serait musclé ou ne serait pas. Mais ce n'est pas une raison pour prendre monsieur l'arbitre pour un jambon, comme a voulu le faire Dybala en se jetant dans la surface comme une diva pour essayer de gratter un penalty. La Lazio ne s'encombre pas avec ce genre de stratagème et préfère presser haut pour gêner les défenseurs de la Juve à la relance. Sur leurs phases de possession, les Romains arrivent à se trouver dans de petits espaces, et une tête de Milinković-Savić, puis une frappe d'Immobile forcent Buffon à sortir deux jolis arrêts autour de la vingtième minute. C'est un peu plus compliqué pour la Juve, dangereuse seulement sur un coup franc de Pjanić déposé sur la tête de Mandžukić, mais le Croate réussit à ne pas cadrer alors qu'il est seul et à trois mètres du but. Les gars de la Lazio restent les plus offensifs, mais aussi les plus agressifs, et rentrent au vestiaire avec deux cartons jaunes et toujours aucun but marqué.C'était brouillon en première mi-temps, ça repart de plus belle dans la deuxième avec des passes qui ne vont nulle part, des actions sans queue ni tête, et des contacts rugueux. Turin lutte toujours autant pour entrer dans la surface de la Lazio , et en face, les joueurs de Simone Inzaghi défendent bien, mais n'avancent plus beaucoup en attaque. Immobile tente bien une percée à l'heure de jeu, mais il est rapidement remis à sa place par Buffon. Dybala réplique timidement par une accélération sèche à vingt mètres de la cage de Strakosha, mais sa frappe est contrée. Du coup, plus le temps s'écoule, et plus il devient compliqué de nier que le match est ennuyeux et qu'il ne se passe rien. Les changements s'enchaînent mollement, Douglas Costa Alex Sandro et Felipe Caicedo entrent en piste, mais sans bousculer le scénario. L'ennui durera jusqu'au bout du bout, et jusqu'à ce but tombé du ciel de Dybala qui se bat comme un lion dans la surface pour conclure en force la dernière action de la partie. Et dire qu'il s'agissait d'un duel entre les deux meilleures attaques de la Serie A...