Dybala ridiculise Nainggolan

Dybala il me donne tellement chaud pic.twitter.com/BioiOkRwMi — Lino Treize 🇯🇵 (@LinoTreize) 30 juillet 2017

#ICC2017 🏆 #ROMJUV Lors de son entrée sur la pelouse hier soir, Sadiq Umar a connu une petite mésaventure 😵 pic.twitter.com/4NcXiZNzdw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 31 juillet 2017

Paulo Dybala a sa place dans les mixtapesLa Juve et la Roma s'affrontaient dimanche soir aux États-Unis pour le dernier match de l'International Champions Cup. Et Mario Mandžukić et Edin Džeko ont tous les deux marqué au cours de cette rencontre remportée par les Turinois aux tirs aux buts (1-1, 5-4 t.a.b). Mais le véritable fait du match, c'est une action du génial Dybala, qui a enchaîné petit pont-crochet court sur Radja Nainggolan, lequel en a oublié son surnom deSadiq Umar, le jeune attaquant nigérian de la Roma, n'a quant à lui eu besoin de personne pour se ridiculiser.