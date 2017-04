Dybala prolonge jusqu'en 2022

3

AA

Un diamant, ça vaut cher. Et la Juve fait bien de le polir.Après son magnifique doublé en Ligue des champions face au Barça Paulo Dybala vient de prolonger avec la Juventus jusqu'en 2022. Celui qu'on surnommefera le bonheur de la Juve deux années de plus, son contrat se terminait en 2020. L'Argentin est devenu en peu de temps le plus grand espoir de l', avec seize buts toutes compétitions confondues cette saison et 39 depuis son arrivée à Turin en 2015.En attendant, les Barcelonais prient pour que l'Argentin se blesse d'ici le match retour.