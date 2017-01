Dybala parti pour prolonger à la Juve

0

Annoncé successivement au Barça et au Real par la presse espagnole, Paulo Dybala a su parfaitement profiter de l'intérêt des deux ogres de la Liga pour renégocier son contrat.Selon le quotidien, l'Argentin aurait prolongé avec lajusqu'en 2021, avec à la clé une jolie revalorisation salariale. L'attaquant devrait toucher près de sept millions d'euros par an, ce qui en ferait le plus gros salaire de l'effectif du club italien, ex æquo avec Gonzalo Higuaín Ces informations font suite aux propos de l'Italien dans l'édition d'hier du: «La Juve conservera donc a priori son joyau, mais pour cela, elle aura dû casser la tirelire.