Dybala cogne Sassuolo

116

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Dybala day.Depuis le début de la saison, Paulo Dybala a un petit rituel, chaque samedi : il envoie un ou plusieurs bonbons dans les filets de l'équipe qui affronte sa Juventus Cette fois-ci, c'est Sassuolo qui en a fait les frais. Peu après le quart d'heure de jeu, Mandzukic sert l'Argentin, qui enroule de l'intérieur du pied gauche aux 20 mètres. Le petit Paulo dégaine alors son Dybala Mask, histoire de fêter comme il se doit son cinquantième pion sous le maillot. En cent matchs disputés.Des statistiques sacrément solides. Mais cette saison, ladéfie carrément la logique des chiffres. Et s'en va inscrire un doublé, son septième but en quatre matchs de Serie A, d'un pointu subtil dans les seize mètres. Pas de quoi encore décourager les: dans la foulée, Adjapong grille la politesse à Lichtsteiner et sert Politano, qui conclut seul face au but. Alors Dybala se décide à envoyer un coup franc impeccable dans les filets adverses. Triplé pour lui, son second de la saison. Sassuolo ne s'en relèvera pas et doit composer avec un début d'exercice 2017-2018 décidément difficile (un point en quatre matchs). En revanche, ça plane toujours pour la Juve, solide leader. Et pour Paulo Dybala , qui en est donc à 8 buts en Serie A après quatre journées.