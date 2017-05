Dutuel : « Le Celta doit jouer avec ses armes »

Ancien milieu de terrain du Celta Vigo, Daniel Dutuel passe son temps entre la France et Vigo, là où le Celta l’avait utilisé pendant deux saisons. Une bonne raison de profiter de son œil expert avant le déplacement des Celestes à Manchester.

« Si j’étais de Manchester, je ne partirais pas aussi confiant. »

« Avec le forfait de Zlatan, cela incite même Mourinho à rajouter de la vitesse devant avec Lingard. Mais à domicile, les rôles seront inversés. Là, le Celta n’a plus rien à perdre, ils vont se lâcher. »

Et ben j’étais à Balaidos figure-toi ! C’était une grande fête, le stade était plein à craquer. Je crois que c’est le record battu, il y avait plus de 26 000 spectateurs. En ce qui concerne le match, j’ai vu une équipe de Manchester United qui a proposé un vrai combat physique dès les premières minutes du match, avec des joueurs anglais très puissants… D’après moi, le Celta n’a pas joué son jeu offensif habituel. Est-ce que c’était dû la pression, à l’adversaire ? Je crois que c’était un tout.Tu sais, en Espagne , à la différence de la France , il y a un grand respect pour les ex-joueurs du club. Comme j’ai une place à l’année au club, je peux aller voir les matchs quand je veux et c’est un vrai privilège. C’est une association composée d’anciens joueurs qui a passé un accord avec la direction, et qui permet à tous ses membres de bénéficier de places à l’année. C’est très sympa !Dans Vigo, non. C’était la plus belle ambiance que j’ai pu voir avant un match. Bon, après, j’avais déjà connu ça ailleurs, notamment dans le centre-ville de Bordeaux lors de notre grande épopée européenne. Quand on arrive dans le dernier carré d’une compétition européenne, c’est vraiment tous les habitants qui en bénéficient.À ma connaissance, je n’ai pas vu ni entendu des cas de débordements, donc il faut dire que la chose était bien gérée. Mais c’était vraiment festif, des gens s’étaient déplacés en famille. C’était la première demi-finale du club en coupe d’Europe, cela peut leur permettre de progresser et de peser à l’échelon international.Déjà, on pouvait se dire que Manchester est bien une très grosse équipe. Quand tu refais le match, tu te dis que Daniel Wass aurait pu changer la donne du match avec cette tête où il manque l’ouverture du score. Mais le sentiment général, c’était vraiment de voir que notre adversaire était physiquement très au point. Ce jour-là, le Celta ne pouvait pas rivaliser avec United.C’est évident. Et puis dans des cas comme ceux-là, si tu veux t’en sortir, il faut un banc bien fourni. Si des équipes moyennes n’arrivent pas à se transcender sur ce genre de rendez-vous, la différence de niveau devient trop grande. Là, on parle d’un cador de Premier League avec des moyens colossaux… Mourinho a mis un défi physique énorme et il fallait du répondant sur ce terrain-là, ce qu’il a manqué à Vigo. D’ailleurs, si tu regardes bien la première période, sans les exploits de Sergio Alvarez, Manchester pouvait déjà mener à la mi-temps.C’est très simple : le club mise tout sur la coupe d’Europe. Le match contre Malaga ce week-end (), il ne faut vraiment pas en tenir compte. Quand les effectifs sont réduits, il faut établir des priorités sur certaines compétitions. Ces derniers matchs, Berizzo a fait beaucoup tourner et l’objectif est de se concentrer sur cette double opposition. Le premier match est perdu mais le retour sera différent et bien plus ouvert. Les supporters de Vigo seront en nombre, le club sait que ce jour peut-être historique. D’autant que Berizzo est sur le départ, on entend de plus en plus parler de lui à Séville.Je trouve que la réaction de Berizzo à la fin du match résumait très bien la chose. On ne sait pas comment va se passer le match de demain : si tu y crois, tout est possible. Imagine un fait de jeu, une expulsion, ça changerait la face du match ! Bien sûr que Manchester possède un avantage indéniable, mais ils viennent de perdre 2-0 en championnat… Si le Celta marque en premier, tout est relancé. Une victoire 2-1 à Old Trafford et ça passe. Si j’étais de Manchester, je ne partirais pas aussi confiant.Je crois qu’il faut le contourner, et pour cela il faudra être très bon sur le plan technique et collectif. Le Celta doit jouer avec ses armes et éviter la confrontation dans les duels. Avec des joueurs du style de Iago Aspas, très actif sur le front de l’attaque, cela peut être un vrai plus. Au match aller, on ne l’a pas assez vu. Il va falloir utiliser ce bon niveau technique, et sur un match tout reste possible.Oui, c’est clair. Quoi qu’il arrive, c’est de l’expérience engrangée et un beau parcours européen. Après, il faut qu’ils donnent tout demain ! Et je reste persuadé que Manchester est sous pression : c’est sa manière la plus simple d’accéder à la Ligue des champions. Mais de toute façon, le départ de Berizzo devrait amener un nouveau coach, et je fais confiance au président Mouriño pour choisir la bonne personne. Cet homme a sorti le club de la faillite, son travail est excellent.Manchester, c’est une grosse machine. Quand tu joues à l’extérieur, c’est toujours plus simple d’imposer un défi physique parce que l’équipe qui reçoit souhaite faire le jeu, et l’autre est là pour la contrer. Avec des joueurs comme Rashford, c’est sûr que cela pose de gros problèmes car ça va très vite… Avec le forfait de Zlatan, cela incite même Mourinho à rajouter de la vitesse devant avec Lingard. Mais à domicile, les rôles seront inversés. Là, le Celta n’a plus rien à perdre, ils vont se lâcher. C’est à eux de donner 300% sur le match de demain.Difficile à dire… En fait, soit on se prend une valise, soit un 2-1 Vigo à l’extérieur. J’ai envie de les voir passer, donc je vais dire une victoire de Vigo. Mais 2-1 ou 3-2, quoi, du spectacle et des buts !