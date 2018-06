Dussuyer nouveau sélectionneur du Bénin

AB

Il était temps.Plus de six mois après le départ d’ Oumar Tchomogo , dont le contrat n’avait pas été renouvelé, le Bénin a un nouveau sélectionneur en la personne de Michel Dussuyer (59 ans). Libre depuis février 2017 et sa démission de Côte d’Ivoire après l’élimination des Éléphants au premier tour de la CAN au Gabon , l’ancien gardien de but de l’AS Cannes et de l’ OGC Nice était en contact avec la Fédération béninoise. Laquelle s’était également penchée sur les profils de Patrice Neveu François Zahoui ou encore Alain Giresse Dussuyer a déjà entraîné les Écureuils de 2008 à 2010. Lors de la CAN 2010 disputée en Angola , le Bénin avait été éliminé au premier tour, provoquant le limogeage du technicien français. L’Azuréen a également entraîné deux fois la Guinée (2002-2004 et 2010-2015). Il prendra ses fonctions le 1juillet afin de préparer le match au Togo de Claude Le Roy début septembre à Lomé en qualifications pour la CAN 2019.Les Français ont toujours autant la côte en Afrique...