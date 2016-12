0

premier total regal avec le rateau de Dupraz pic.twitter.com/m3V8yWHJvc — Philippe (@philousports) 10 décembre 2016

GM

Ce n'est visiblement pas demain la veille que Pascal Dupraz et Bernard Casoni partiront en vacances ensemble. On savait les deux hommes brouillés depuis leur passage commun au club d'Évian Thonon Gaillard, lorsque le premier était directeur sportif et le second entraîneur, et visiblement les choses ne sont pas arrangées.Alors que le Téfécé reçoit le FC Lorient, Pascal Dupraz a tranquillement ignoré son homologue lorientais au moment de la traditionnelle poignée de main d'avant-match.La rancune tenace, le Pascal ?