Dundee met en vente son gardien sur Twitter

UNITED OPEN TO OFFERS FOR CAMMY BELL https://t.co/6eExA2sWNp pic.twitter.com/EozWD1ZOjL — Dundee United FC (@dundeeunitedfc) 1 août 2017

On connaît les bras de fer des joueurs qui veulent partir. Mais comment appelle-t-on les équipes qui veulent à tout prix se débarrasser d'un joueur ? Une braderie ?Reste que Dundee United se retrouve dans ce cas et n'a pas vraiment l'intention de mettre les formes pour se débarrasser de son gardien de but. Le club, qui est actuellement en Scottish Championship (deuxième division), cherche à tout prix à vendre Cammy Bell. Les dirigeants ont donc décidé de faire un appel aux acheteurs sur le compte Twitter des: «Comme un particulier qui voudrait se débarrasser de sa télévision «» , Dundee United énumère, dans son annonce, toutes les qualités du portier de trente ans. «» , a-t-il précisé sur son site internet.RT si t'es intéressé, FAV si tu préfères recruter Buffon.