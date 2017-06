Duels de gardiennes entre l'OL et le PSG

3

Un peu plus tôt, la gardienne du PSG, Kiedrzynek, avait complètement raté son tir au but... #OLPSG pic.twitter.com/K3kJNwEyPi — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 1 juin 2017

🎉🎉 Bouhaddi, la gardienne de l'OL, offre le titre à Lyon grâce à son tir au but vainqueur !!!!!! #OLPSG pic.twitter.com/bztTHHO17U — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 1 juin 2017

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il aura fallu attendre 120 minutes pour s'emballer.Le temps pour l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, qui n'arrivaient pas à s'approcher du but adverse, de s'en remettre aux tirs au but, en finale de la Ligue des champions.Tel le grand Bruce Grobbelaar, la gardienne parisienne Katarzyna Kiedrzynek se déhanche sur sa ligne devant chaque tireuse adverse. Et ça marche, puisqu'elle arrête la tentative d'Eugénie Le Sommer. Le PSG mène alors 2-1. Mais dans la foulée, la Lyonnaise Sarah Bouhaddi s'interpose à son tour devant Grace Geyoro.La suite, c'est un sans-faute de part et d'autre jusqu'à la huitième tentative parisienne de... Katarzyna Kiedrzynek. L'internationale polonaise se rate complètement en tirant presque du talon.L'autre gardienne, Sarah Bouhaddi, s'avance dans la foulée et convertit la balle de match d'un tir croisé.Lyon est champion d'Europe ! C'est la quatrième Ligue des champions remportée par l'OL.