Duel Napoli-Juve pour Politano

La guerre totale.En plus de se disputer âprement le Scudetto cette saison, la Juventus et le Napoli ne se font aucun cadeau sur le marché des transferts. Les deux quotidiens transalpinsetévoquent en Une aujourd'hui le duel acharné entre les deux mastodontes pour rafler l'ailier de Sassuolo L'international italien de 24 ans, annoncé très proche du Napoli qui serait prêt à débourser 25 millions d'euros tout en prêtant Adam Ounas aux, pourrait aussi se laisser séduire par la Vieille Dame qui pense à s'aligner sérieusement avant la fin du mercato hivernal sur ce dossier. Auteur de trois buts et trois passes décisives cette saison avec Sassuolo , Politano aspire lui aussi à rejoindre un grand club pour franchir un palier.La guerre fratricide ne fait que commencer.