Du retard sur la prolongation de Thiago Motta

MR

Toujours pas d'arrivée dans la gare parisienne et des difficultés sur le réseau interne.Tout semblait sur de bons rails quant à la prolongation de contrat de Thiago Motta au PSG pour un an mais le train des négociations semble s'être arrêté au beau milieu des voies. La faute à un problème dans d'affichage dans la destination. Le Italo-brésilien de 34 ans souhaite faire sa reconversion en tant qu'entraîneur au sein du club, avec une nomination assurée dans le staff parisien en 2018, mais selonle document reçu par ses avocats ne correspondrait pas à ce qui avait été discuté avec Antero Henrique plus tôt dans la journée. Des problèmes sur la ligne qui doivent impérativement être résolues, puisque Motta sera un joueur libre dès le 1er juillet.Le chef de gare Nasser va finir par en manger sa casquette.