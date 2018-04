Du remous en interne au Stade Malherbe Caen

10

Le SM Caen n'est pas loin du maintien, mais le SM Caen n'est pas non plus loin de l'orage.Avec sept points d'avance et un match en retard à jouer contre Toulouse, le club normand est tout proche d'accrocher le maintien, mais la situation n'est pour autant pas rose en interne. Selon les informations de France Bleu Normandie, des désaccords profonds ont lieu en interne entre des actionnaires historiques du club et le duo Jean-François Fortin /Pierre-Antoine Capton.L'actuel président du SM Caen est sur le point de donner au magnat de la production audiovisuelle privée la capacité de posséder 67% des parts du club, alors que ce dernier fonctionne sur un modèle d'actionnariat à parts égales depuis des dizaines d'années. Une manœuvre dénoncée dans un communiqué par deux des actionnaires historiques du club, Laurent Batteur et Michel Besneville, qui compare cette initiative à une «» qui va faire perdre «» au club normand.Les deux hommes, actionnaires depuis dix-huit ans au club, avancent que Capton va poser six millions d'euros sur la table pour devenir majoritaire avec la bénédiction de Fortin. Une action risquée selon nos confrères normands, puisque Jean-François Fortin pourrait être évincé du club à la suite de la réunion du conseil de surveillance ce lundi après ces révélations.