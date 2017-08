Du lourd pour Lyon et Nice, Marseille s'en sort bien

AH

Après le PSG et Monaco plutôt bien servis jeudi en Ligue des Champions, c'était au tour des engagés en Europa League de connaitre leur groupe. Si Marseille s'en sort plutôt bien, ça ne sera pas simple pour Lyon et Nice Demi-finaliste l'an passé, et hôtes de la finale cette saison, les Lyonnais ont bien l'intention des briller cette saison en C3, avec le doux rêve de lever le trophée dans leur stade. Mais avant cela, les Gones devront se défaire des solides italiens l' Atalanta Bergame , de Limassol et surtout d' Everton . Autrement dit, Lyon devra cartonner au Parc OL puisque les trois déplacements s'annoncent épicés, notamment à Limassol car l'OL n'a pas que des bons souvenirs à Chypre depuis un APOEL Nicosie Lyon un soir de mars 2012...Reversé des barrages de C1 après une double défaite face à Naples Nice hérite d'un autre grand club italien au maillot bleu ciel : la Lazio . Les Aiglons niçois devront lutter férocement pour se défaire des ... aigles de la Lazio, tout en surveillant leurs arrières puisque Zulte Waregem et le Vitesse Arnhem sont aussi capables de poser des problèmes aux azuréens avec leurs jeux offensifs. Si Nice prends enfin la C3 au sérieux, ça doit passer.De son côté, l'OM peut souffler puisque les Olympiens ont évité tous les gros en tirant la tête de série la plus abordable : le Red Bull Salzbourg. Attention quand même à l'ancienne équipe d' Oscar Garcia , grande habituée de la C3. Les Phocéens devront aussi surveiller le Vitoria Guimaraes, piégeuse équipe portugaise, et s'offriront un petit déplacement en Turquie Konyaspor . Avec son expérience européenne, on ne voit pas comment l'OM pourrait se planter.Groupe E :Groupe I:Salzbourg,Vitoria Guimaraes,Groupe K :Zulte Waregem,