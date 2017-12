FEKIR BLANCHI, HUIS CLOS PARTIEL POUR SAINT-ÉTIENNE

LG

Unen’avait pas suffi.Un mois après les débordements des supporters stéphanois faisant suite au maillot brandi par Nabil Fekir , la commission disciplinaire de la LFP a livré son jugement. Selon cette dernière, le geste du capitaine lyonnais ne constitue pas un acte de provocation ou d’incitation à la violence, et ne mérite aucune sanction par conséquent. En revanche, le club stéphanois va essuyer deux huis clos des parties basses des tribunes Paret et Snella, soit les tribunes qui avaient envahi le terrain à la toute fin de la raclée lyonnaise (0-5). Saint-Étienne et Lyon ont également dû s’acquitter d’amendes pour le déploiement de banderoles, dont les montants s’élèvent respectivement à 5 000 euros, dont 2 500 avec sursis, et 2 500 euros.Parce que c’est comme ça.