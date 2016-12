Du hockey sur gazon à l'Independiente

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les reconversions d'un sport à l'autre sont possibles, et Ariel Holan en est la preuve. Après avoir obtenu le bronze lors des Jeux Panaméricains de 2003, en tant qu'entraîneur de la sélection uruguayenne de hockey sur gazon, l'Argentin s'est tourné vers le sport roi dans son pays : le football.Il a d'abord enchaîné les postes d'adjoint dans plusieurs grands clubs argentins notamment les Estudiantes de La Plata, Banfield ou River Plate, avant d'être nommé en 2015 entraîneur du Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, une formation de première division. Hier, l'ancien entraîneur de hockey a atteint la consécration en étant promu au poste d'entraîneur d'un des plus grands clubs argentin : le CA Independiente.Il remplace Gabriel Milito qui a démissionné de ses fonctions le 17 décembre dernier. L'ancien du Barça avait laissé le club à la huitième place du championnat local, avec un bilan de huit victoires, cinq nuls et six défaites.De quoi donner le sourire à Florent Manaudou.