Du beau monde pour le testimonial de Carrick

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retour vers le futur.Le théâtre des rêves va retrouver des couleurs après une nouvelle saison plus ou moins compliquée pour Manchester United . Voilà le programme du dimanche à Old Trafford : Sir Alex Ferguson sur le banc, l'équipe du doublé championnat-LDC de 2008 sur le terrain et une sélectionfournie en face. Oui, le jubilé de Mickael Carrick a de quoi faire envie. 65 000 places ont d'ailleurs déjà été vendues.Unpour Carrick, dont les recettes seront reversées à des oeuvres de bienfaisance anglaises pour les jeunes. Mais surtout une occasion de voir s'affronter de nouveau fois les ténors de la Premier League des années 2000: Gerrard, Lampard et Terry face à Scholes, Giggs et Ferdinand.Copains d'avant.