Du beau monde au mariage de Messi

Mariage footeux, mariage heureux ?Ce vendredi, Lionel Messi va dire oui à Antonella Roccuzzo chez lui, à Rosario. Un événement majeur pour l' Argentine , avec un dispositif de sécurité spécial, digne des plus grands événements sportifs. Et, pour cause, la liste des invités à l'Hôtel Casino Pullman City déborde de stars du ballon rond.Selon le, toute l'équipe du FC Barcelone est invitée. De quoi donner une sacrée gueule à la soirée, avec Piqué et Shakira, Neymar Luis Suárez , Iniesta ou encore les golden boys français Jérémy Mathieu et Lucas Digne . Mais les anciennes gloires du club sont aussi conviées, à l'image de Deco Xavi , Fàbregas ou Ronaldinho . Un sacré cocktail auquel s'ajoutent les Argentins Di María et Lavezzi. De quoi faire un bon petit foot en fin de nuit.Ronaldinho et Lavezzi dans la même soirée, ça promet.