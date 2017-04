Drogba chambre Arsenal

0

Didier Super. Chelsea et Arsenal vont s'affronter le 27 mai en finale de la FA Cup et cette affiche rappelle des souvenirs à Didier Drogba , ancien joueur deset bourreau desActuellement sous contrat avec la franchise du Phoenix Rising FC, en United Soccer League, l’Ivoirien a posté la vidéo de Kurt Zouma en train de célébrer le but de Nemanja Matic face aux Spurs. Auteur de 16 buts en 16 matchs face à Arsenal , le joueur de 39 ans a accompagné la vidéo de la légende suivante : «"Cher Phoenix, je serai prêté à Chelsea pour deux jours, les 26 et 27 mai, juste pour réaliser un 17/17" » .