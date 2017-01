Drogba à l'OM, le deuil enfin possible

En déployant une banderole rageuse contre Didier Drogba, les fans de Marseille ont sifflé la fin du jeu de séduction malsain qui existait entre le joueur et l'OM depuis son départ. Un message pour enterrer l'espoir de le voir revenir, et qui montre que l'amour un peu irrationnel dont il bénéficiait sur la Canebière s'est fané.

C'est comme ce SMS envoyé à une fille que l'on convoitait depuis trop longtemps, qui a toujours fait mine d'être à deux doigts de céder à nos avances, et dont on a finalement compris qu'elle ne tomberait jamais dans nos bras. Trop de temps a passé, trop d'énergie a été dépensée, trop de promesses non tenues ont été faites, trop de trop de, et pour rien. Alors pour répondre à une énième déclaration de Didier Drogba dans laquelle l'Ivoirien minaudait en parlant d'un hypothétique retour à l'OM, les supporters marseillais ont tapé fort. Et à Marseille , les papiers du divorce sont plutôt courts. Trois banderoles déployées dans le virage Sud du Vélodrome avant le match contre Monaco , et sur lesquelles ce message simple était écrit en majuscules rouges : «» Voilà pour la grogne. Un coup de sang brusque et soudain, mais finalement justifié de la part de supporters qui en ont marre de ce serpent de mer qui dure depuis douze ans. Une scène qui semblait pourtant impensable tant le piédestal sur lequel l'avaient placé les Marseillais était solide, mais la dernière sortie de Drogba dans lea fait office de solide coup de burin. Et si le tifo du Vélodrome attaque l'ancien numéro 9 de l'OM sur le sujet du salaire, ce n'est pas un hasard, c'est parce que lui-même a fondé l'essentiel de son argumentaire sur des questions de portefeuille. Pas la meilleure façon d'envoyer de l'amour à son ancien club.Assis dans son canapé, au milieu d'une grande pièce aux murs de pierre dans laquelle on s'imagine aisément écouter une histoire au coin du feu, Drogba, son petit pull gris col V et sa chemise blanche égrainaient les freins qui avaient bloqué son retour jusqu'à maintenant. Pour démarrer sa plaidoirie, il lance la patate chaude loin de lui : «"Lui, il parle, il parle, mais il revient pas."» Sentimental, peut-être, mais toujours prêt à esquiver les coups et qui n'hésite pas à pointer du doigt ceux qu'il estime responsables du sac de nœuds. «» , poursuit Drogba, «» De quelle époque parle-t-il ? On n'en saura rien. À quels dirigeants fait-il allusion ? Mystère total. À qui a-t-il manifesté sa volonté de revenir à Marseille ? Silence. Et en disant cela, Drogba agace, mais passe surtout pour un opportuniste. Car contrairement aux précédents épisodes où il balançait à tort et à travers qu'il adorait l'OM et qu'il s'imaginait s'y offrir une dernière danse, cette fois, il n'est pas dans la position du joueur flamboyant qui fait frissonner en promettant un. En janvier 2017, Drogba est un homme qui va sur ses trente-neuf ans, qui a les genoux qui vont avec, qui reste sur un an et demi de football à Montréal, et qui conserve des prétentions financières élevées.Car depuis le mois de décembre et la fin de son contrat avec le club canadien, Didier est au chômage. Et depuis le mois de décembre, Marseille est à la fois en difficulté sportive, et entre les mains d'un nouveau propriétaire qui a l'air d'avoir des dollars à claquer. Résultat, Drogba ressemble comme deux gouttes d'eau à un joueur un peu ringard qui se dit qu'il y a moyen de gratter un gros contrat à Marseille en misant sur son aura plus que sur ses qualités sportives. «» martèle-t-il face aux caméras de Canal +. Mais il crispe définitivement ses anciensquand il lâche : «"C'est qu'il n'aime pas Marseille ."» Alors pour réagir, le Vélodrome lui a adressé cette banderole cinglante, et aujourd'hui la situation semble claire. Drogba à l'OM, c'est des compilations indémodables, les larmes dans les yeux du joueur lorsqu'il annonce son départ face à la presse en débardeur Airness, un but devenu légende contre Newcastle , un «» hurlé au Parc des Princes après avoir marqué pour Chelsea . Tout ça, mais pas le futur. Rudi Garcia lui-même le confirmait sur RTL : «» L'amour aura duré douze ans. Et c'est déjà beau.