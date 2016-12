Dries Mertens, joueur belge de l'année

0

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il succède à Kevin de Bruyne.L'ailier de poche Dries Mertens a été couronné vendredi joueur belge de l'année 2016 par les supporters des Diables Rouges, a annoncé l'Union Royale Belge de football. Le joueur du Napoli, élu avec 12 213 voix sur plus 30 000, devance l'attaquant de Chelsea Eden Hazard (7 856 voix) et le milieu de la Roma Radja Nainggolan (2 562 voix).Les autres concurrents se nommaient Christian Benteke Romelu Lukaku et Yannick Carrasco - tous avaient la particularité d'avoir été élu au moins une fois homme du match avec la sélection, cette année.Sûr que les neuf buts plantés en décembre par Mertens avec le Napoli n'y sont pas étrangers.