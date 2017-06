Draxler soigne ses bobos… à Ibiza

Draxler em Ibiza com a modelo Linda Vaterl.Sua namorada por 7 anos, Lena, diz "ela o perdoa" depois que ela conheceu a história [Bild] pic.twitter.com/H878oRZILd — Bayern & Germany​ (@MiaSanMiaPT) 14 juin 2017

Les Julian et les leaks… Julian Draxler sera la capitaine de l'équipe d' Allemagne à la Coupe des Confédérations. Et si ce rôle est inédit pour le joueur de 23 ans, il ne va pas pour autant se mettre la pression.Alors que l'Allemand avait dit vouloir passer quelques jours de repos à Munich «» , il a été surpris en vacances à Ibiza, sur un Yacht, en charmante compagnie. Mais l'ancien loup de Wolfsburg n'a pas uniquement dupé la, puisque la charmante compagnie n'est autre que le mannequin Linda Vaterl, et non Lena Siffel, courtisane "officielle" du Draxla.L'ambassade d'Équateur est en alerte.