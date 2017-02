Draxler kiffe Paris

2

CP

Pour Julian Draxler , pas de doute : «» .En l'espace de deux mois, l'Allemand est passé du statut de gréviste à Wolfsburg à celui d'idole du Parc des Princes. Suffisant pour redonner le sourire au joueur de vingt-trois ans., a-t-il confié au quotidien. »S'il concède ne pas encore bien connaître la ville, Draxler a toutefois déjà pu goûter à l'élégance française : «» Et visiblement ça marche, puisque le joueur de laa déjà planté cinq pions pour le club de la capitale dont le petit dernier contre le Barça en Ligue des champions De quoi détrôner Zlatan dans le cœur des Parisiens ? Non, répond le principal intéressé. «» , sourit-il.Et il est humble en plus ? Définitivement, le gendre idéal, ce Julian.