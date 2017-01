Draxler au PSG, c'est officiel !

4

CP

Depuis plus d'une semaine, l'arrivée de Julian Draxler au PSG était actée, mais les dirigeants parisiens ont dû attendre l'ouverture officielle du marché des transferts pour annoncer le renfort de l'Allemand. À la suite de sa visite médicale de lundi, l'ancien de Wolfsburg s'est engagé pour quatre ans et demi avec le club de la capitale., a confié le joueur après la signature de son contrat.Selon les informations de, le PSG aurait déboursé près de trente-six millions d'euros et six millions de bonus pour s'attacher les services du joueur de vingt-trois ans. En Ligue 1, le milieu offensif devrait toucher un salaire brut de 421 000 euros pour les six prochains mois, puis 600 000 euros jusqu'en 2021.En espérant qu'il ne soit pas poussé vers la sortie dans six mois comme Jesé.