Drame : la FIFA interdit la perche à selfie à la Coupe du Monde

À quatre mois de la Coupe du Monde en Russie , la FIFA prend les choses en main et annonce la couleur en devenant après le tournoi de tennis de Wimbledon le deuxième évènement sportif mondial à interdire l'usage de la perche à selfie dans ses tribunes.Si l'objet avait été banni depar les dirigeants de Tottenham en raison de sa laideur incontestable, ce sont des raisons de sécurité qui ont poussé la plus haute instance footballistique à bannir cet accessoire, considéré comme contondant.En 2014, la FIFA avait déjà interdit pour des raisons similaires l'usage du vuvuzela, star de l'exercice précédent en Afrique du Sud Reste plus qu'à interdire laet le football aura enfin vraiment gagné.