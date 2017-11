Douze personnes arrêtées pour des matchs arrangés en Thaïlande

LG

Les douze salopards.Le président de la fédération thaïlandaise de football, Somyot Poompanmuang, a lancé une opération coup de poing ce mardi, en arrêtant douze personnes soupçonnées d’arranger des matchs de l’élite locale. Dans le viseur de la fédération et de la police nationale, figurent un match en juillet et trois matchs en septembre dernier, tous pour le compte de la D1 thaïlandaise., a fustigé Somyot Poompanmuang lors d’une conférence de presse dans les quartiers de la police thaïlandaise.» Quatre joueurs du Navy Club, et un de Nakhon Ratchasima sont actuellement arrêtés et accusés d’avoir été payés jusqu’à 5200 euros pour manipuler les scores des quatre rencontres. Deux arbitres figurent également parmi les douze personnes arrêtées, alors que des investisseurs internationaux sont également soupçonnés.Les joueurs peuvent craindre jusqu’à cinq ans de prison ferme, tandis que la peine encourue est double pour les hommes en noir.