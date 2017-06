Douze ans de prison pour le meurtre de Brice Taton

TP

Ce mercredi, Djordje Prelic, un supporter serbe de trente-deux ans, a été condamné à douze ans de prison pour le meurtre du supporter toulousain Brice Taton en 2009 à Belgrade. En janvier 2012, il avait déjà été condamné en appel à quinze ans de prison, par contumace puisqu'il était en fuite. Treize autre hooligans du Partizan avaient alors écopé de peines allant de quatre à quinze ans de détention. Prelic est considéré comme l'ex-leader des supporters Alcatraz, le noyau dur des hooligans du club. Il a été arrêté à Barcelone en février 2013 avant d'être extradé en 2014 vers la Serbie. Il avait alors nié toute implication dans le meurtre.Pour rappel, le 17 septembre 2009, à quelques heures d'une rencontre d'Europa League entre le TFC et le Partizan, Brice Taton et ses camarades avaient été sauvagement attaqués par des supporters serbes alors qu'ils prenaient un verre dans un bar du centre de Belgrade. Après ce déchaînement de violence extrême, Brice Taton avait été retrouvé grièvement blessé au bas d'un escalier après avoir chuté de plus de quatre mètres de haut. Il était décédé le 29 septembre à seulement vingt-huit ans.Un autre supporter du Partizan, Dejan Puzigaca, doit encore être jugé. Son procès a commencé en avril.