Douze ans de prison pour le fils de Pelé

129

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La descendance du Roi se saborde.Comme le rapporte le portail brésilien, Edson Cholbi do Nascimento, dit Edinho, va être éloigné des terrains pendant un moment. Le fils de Pelé, habitué aux démêlés judiciaires depuis plusieurs années, a en effet été condamné ce vendredi à douze ans de prison par le tribunal de São Paulo. Il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent et de trafic de drogue.Une peine lourde, mais sans égal avec le jugement rendu en première instance en 2014. À l'époque, Edinho avait écopé de trente-trois années de placard, avant de faire appel, période pendant laquelle il avait été laissé libre. Ses antécédents n'auront pas joué en sa faveur, à savoir une première condamnation en 2005, déjà pour trafic de drogue.Edinho n'a pas eu, ni la même carrière, ni la même retraite que son illustre paternel. Actif dans les années 1990 au poste de gardien de but, il se démarque à Santos, où il officiera ensuite comme entraîneur des gardiens puis entraîneur adjoint. Selon plusieurs médias brésiliens, c'est à cette période que sa relation avec le milieu du crime organisé a débuté.S'il voulait se démarquer de son père, c'est réussi.