Doumbia out deux mois à cause de sa simulation

Et la palme de la blessure la plus naze est attribuée à... Seydou Doumbia L'attaquant ivoirien devrait manquer deux mois de compétition avec le Sporting . Selon, il se serait blessé lors de sa simulation foireuse dans la surface du Barça mercredi dernier (défaite 1-0 ), qui lui avait également valu un jaune.La Côte d’Ivoire ne pourra donc pas compter sur les services de son artificier fétiche, auteur d’un doublé contre le Gabon le 2 septembre dernier, lors des deux derniers matchs de qualifications pour le Mondial 2018 contre le Mali et le Maroc