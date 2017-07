Douglas Costa officiellement prêté à la Juve

1

Costa moins cher du coup.C'est officiel, Douglas Costa jouera bien sous les couleurs de la Juventus la saison prochaine. Le Brésilien, remplaçant au Bayern de Carlo Ancelotti , va tenter de se relancer chez la Vieille Dame. Celle-ci devra tout de même payer six millions d'euros et a négocié une option d'achat à quarante millions plus un de bonus.Pas si vieille que ça, la Juventus a aussi voulu montrer qu'elle était dans l'air du temps en sortant une vidéo qui claque pour officialiser la venue de son nouveau joueur. Des gros titres en modehollywoodien, une musique à la Hans Zimmer, les Italiens ont fait ça bien.La Juve en profite même pour envoyer un petit message à tous les prétendants d' Alex Sandro