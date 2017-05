Douglas Costa entre le PSG et la Juve

1

PD

La Costa croisière change de cap.D'abord annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin, Douglas Costa ne serait finalement pas insensible aux avances du PSG. D'après, le forcing opéré par le PSG depuis quelques jours aurait changé la donne. Manchester United et Liverpool sont également à l'affût pour attirer l'ailier brésilien du Bayer Munich, qui avait ouvert la porte à un départ cet été face à un temps de jeu réduit cette saison (14 titularisations en Bundesliga). Toutefois, le PSG devra batailler pour devancer la Juventus, qui entretien de très bonnes relations depuis les transferts de Coman et Vidal vers Munich, et Benatia dans le sens inverse. Paris dispose néanmoins de nombreux atouts : une puissance économique sans limite, utile pour racheter les trois années de contrats du joueur, et une forte colonie brésilienne au Camp des Loges pour accueillir Costa. Par ailleurs, la Juventus est pour l'heure concentrée sur sa finale de Ligue des Champions, ce qui laisse quelques jours d'avance aux Parisiens.Julian Draxler appréciera.