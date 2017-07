Douchez en piquet de grève à Lens

AH

Nicolas fait grise mine.Petit à petit, le RC Lens se remet de sa fin de saison ratée et de son rendez-vous manqué avec la Ligue 1. Mais les Sang & Or pourraient bien perdre un élément majeur de la saison dernière, en la personne de Nicolas Douchez . L'ancien portier rennais aurait eu une discussion vive avec Alain Casanova , qui souhaiterait le mettre en concurrence avec Jérémy Vachoux. Une décision qui a scellé l'avis de Douchez, déterminé à quitter l'Artois.Après une saison pleine à Bollaert, le portier français de 37 ans a refusé de reprendre l'entraînement. Le point de non-retour aurait été atteint entre le joueur et l'entraineur, qui, paradoxalement, ont le même agent. En instance de départ, Douchez réclame le salaire d'une de ses deux années de contrats au club. Pour le remplacer, les Lensois n'auraient cependant pas besoin de trop charbonner puisque Cédric Carrasso leur a été proposé.Et si Lens gagnait au change ?