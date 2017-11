Douchez auditionné par les dirigeants lensois

LG

En présence de l’entraîneur, Eric Sikora , des directeurs sportif et général du RC Lens, messieurs Eric Roy et Arnaud Pouille, Nicolas Douchez a été entendu ce jeudi sur l’affaire de violences physiques en état d’ivresse survenue fin octobre La procédure disciplinaire n’aurait pas duré plus d’une heure au centre d’entraînement de la Gaillette. Le portier lensois, mis à pied depuis une semaine, devra attendre au moins quarante-huit heures avant de connaître la nature et la durée de sa sanction.Le gardien artésien s’est refusé à tout commentaire, et comparaîtra en février prochain pour «» et «» .