Dossevi : « Et là, les supporters nous ont fait descendre du car... »

Débarqué à Metz le dernier jour du mercato estival, Matthieu Dossevi, 29 ans, est l’éclaircie dans le ciel maussade du début de saison messin. Dans un tout autre genre qu’Ismaïla Sarr, sur l’aile, l’international togolais distribue des caviars. Prêté avec option d’achat par le Standard, l’homme revient en Ligue 1 mûri par ses expériences à l’étranger. Entretien.

« Les entraîneurs me demandaient : "Ce week-end, on va tomber sur le Matthieu qui est virevoltant et percutant ou le Matthieu qui va s’oublier et perdre des ballons ?" »

« J'espère être celui qui fera passer la barre des dix buts à Nolan Roux ! »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Beaucoup de soulagement. Il y avait de la joie, mais, évidemment, vu le contexte et ce match contre Dijon qui nous a fait mal, on avait à cœur de faire bonne figure devant notre public. Ce n’était pas évident, mais ça nous a fait énormément de bien.Non, je n’étais pas revanchard, c’est plutôt la presse qui parlait de ça. Par rapport à Metz, je n’étais pas revanchard. À Liège, j’avais dit que j'étais revanchard parce que j’aurais voulu gommer la mauvaise saison que j’avais faite avant. Mais dès l’instant où je suis parti, je me projetais vers une nouvelle aventure, une nouvelle expérience.J’ai reçu énormément de soutien pendant deux saisons. Les supporters ont été très présents. Ils m’ont lâché des petits mots, sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Évidemment, il n’y a pas que ça, mais la grande majorité, si. Et c’est toujours difficile de quitter les coéquipiers et les personnes du club sans dire un mot, parce qu’à ce moment-là, j’étais en sélection avec le Togo. Donc, c’est ma façon de leur exprimer ma reconnaissance.De la joie. Ce sont mes premiers pas dans le monde professionnel. Mes premiers matchs, mes premières sensations. Un sentiment vraiment particulier que l’on n’a plus maintenant. Avec les années qui passent, on n’est plus fasciné, on n’a plus les grands yeux comme au début. Étant jeune, à chaque fois que tu te déplaces dans un stade, tu es toujours un peu impressionné. Il y avait un match de gala cet été avec les anciens du Mans, c’était sympa. Mais à part avec Anthony Le Tallec , je n’ai plus trop gardé de contact. On se croise parfois sur les terrains.Forcément, c’est triste de les voir végéter dans les divisions inférieures alors que le club avait tout pour continuer en Ligue 1 dans la durée. J’ai fait partie du centre de formation, de ceux qui ont vu le club grandir. Y a largement de quoi faire pour revenir au plus haut niveau.J’ai plus de maturité et d’assurance. Ce sont les deux qualités qui m’ont souvent fait défaut dans ma carrière. Je pense que ces aventures étrangères m’ont permis de me responsabiliser un peu plus et d’être plus confiant dans mes qualités. Avant, les entraîneurs me demandaient : «» Cette maturité et cette assurance m’ont permis d’être plus serein dans mon jeu.Je m’en rendais compte. C’est clair, j’avais les qualités pour peut-être faire mieux dans ma carrière. C’est cette irrégularité qui m’a empêché d’aller plus haut. Après, je ne regrette rien.Tu changes de dimension. Quand j’arrive de Valenciennes à l’été 2014, on part tout de suite en stage aux États-Unis. En Ligue 1, j’avais l’habitude de jouer les matchs au charbon pour le maintien. Les matchs de gala, c’étaient Paris et Marseille. Là, en pré-saison, tu joues contre Liverpool, l'AC Milan, Manchester City... Après, tu reviens, tu joues un match amical contre le Fenerbahçe. Tu commences le championnat, il y a de grosses ambiances, le derby contre le Pana... Tu es dans un vestiaire où, évidemment, on parle moins français, il faut prendre ses marques. C’est une ambiance beaucoup plus individualiste. Il faut te responsabiliser tout de suite, il faut s’imposer.À l’aller, on a gagné chez nous, au retour, on a perdu là-bas. En revenant du stade, nos supporters nous attendaient à l’entrée de notre centre d’entraînement. Et là, ils nous ont fait descendre du car pour nous faire comprendre que la défaite ne leur avait pas plu. Et pourtant, on devait être premiers avec environ huit points d’avance.Ce qui est bien, quand tu es étranger, c’est que tu ne comprends pas forcément mot pour mot ce qu’ils disent. Ils étaient une bonne soixantaine, ils nous avaient bien conspués... Que ce soit le président ou tous les employés du club, tout le monde ne vit que pour l’Olympiakos. Tu te balades à Athènes, les gens te parlent de tes performances ou des matchs qui vont arriver. Au restaurant, c’est pareil. C’est leur vie.J’avais quand même la chance de côtoyer une confrérie francophone : Sambou Yatabaré, Éric Abidal, Delvin N’Dinga, Arthur Masuaku... Mais on sentait dans le vestiaire que tout le monde se regardait, chacun voulait jouer. Tu ne retrouvais pas cette osmose de groupe comme à Valenciennes ou au Mans. Tu n’étais pas pote avec tout le monde. Est-ce que c’est ce qui m’a poussé à partir ? Non, je serais bien resté, mais les dirigeants de l’Olympiakos m’ont fait comprendre qu’il fallait que je parte et je suis parti au Standard.On ne se concentrait pas là-dessus, ça n’affectait pas le groupe. Je pense que tout le monde appréciait le coach, il n’y avait aucune animosité envers lui. C’est un ensemble de choses. Malheureusement, la dynamique collective n’est pas bonne et l’adversaire prend confiance. Contre Dijon, on n’a pas vu des joueurs qui lâchaient sur le terrain. Maintenant, on est dans l’attente de l’arrivée d’un nouvel entraîneurDe rester solidaires et le plus positifs possible, même si on sait que c’est une situation compliquée. On l’a fait mercredi, on a montré de la combativité, c’est ce qu’il voulait. Il va falloir continuer ainsi.Je l’espère ! C’est tout ce que je peux lui souhaiter et nous souhaiter. Moi, si je peux l’aider d’une façon ou d’une autre, je ferai tout pour.