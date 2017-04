Dortmund : un suspect arrêté

1

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce matin, le parquet a annoncé l'arrestation du présumé auteur de l'attaque du bus de Dortmund , survenue le jour du quart de finale aller entre le BvB et Monaco . L'explosion, qui avait obligé le défenseur Marc Bartra à se faire opérer du bras , avait fait décaler le coup d'envoi de la rencontre au lendemain. C'est un ressortissant russe, Sergej W., qui a été arrêté par une unité d'élite allemande.Les joueurs de Thomas Tuchel étaient donc bien visés par ces explosions et savent désormais pourquoi : le suspect spéculait sur une baisse du prix de l'action du club de Dortmund pour s'enrichir. On est donc loin de la piste terroriste qui avait d'abord été privilégiée...Que les choses soient claires : la seule attaque qui aurait pu réussir à faire baisser le prix de l'action du Borussia, c'est celle de l' ASM