Dortmund tient Hoffenheim en échec

Au terme d'une rencontre heurtée mais plaisante, Hoffenheim et Dortmund repartent avec un point chacun. Le TSG reste invaincu en Bundesliga, tandis que Dortmund a montré du cœur en jouant plus d'une mi-temps à dix, à la suite de l'expulsion de Marco Reus.

TSG Hoffenheim 2-2 Borussia Dortmund

Un départ canon

Des p'tits coups, des p'tits coups, toujours des p'tits coups

On joue la 40minute quand Marco Reus décide d'aller rattraper Nadiem Amiri parti sur le côté droit. Le numéro 11 de Dortmund n'arrive pas vraiment à dépasser le numéro 18 de Hoffenheim , mais parvient quelque peu à le gêner. Amiri, qui sent Reus dans son dos, s'agrippe à sa manche, et... finit par s'écrouler. L'arbitre Benjamin Brand n'hésite pas : deuxième jaune pour MR11, qui se fait expulser pour la première fois en 209 matchs de Bundesliga. Derrière, Amiri décide de haranguer le public de la Wirsol Rhein-Neckar-Arena qui n'avait pas vraiment besoin d'être plus excité que ça, au vu d'une première mi-temps riche en actions et en émotions.En effet, cette rencontre entre Hoffenheim , toujours invaincu, et Dortmund , privé de nombreux joueurs (Bürki, Sokratis, Piszczek, Castro, Rode, Guerreiro...), avait démarré sur les chapeaux de roue. À peine le temps de lire la feuille de match que Mark Uth profitait d'une sortie hasardeuse de Weidenfeller pour réaliser un long crochet et pousser le ballon dans les buts vides (2). Pas plus marqué que ça, le BvB se rue à l'assaut des buts d' Oliver Baumann Pierre-Emerick Aubameyang rate le cadre de peu à la suite d'un joli mouvement initié par Ousmane Dembélé (7). Le jeune international français s'offre un déboulé quelques minutes plus tard, avec cette fois-ci Mario Götze à la conclusion, qui inscrit là son premier but en championnat sous ses «» couleurs (11). La rencontre est plaisante, ça va d'un but à l'autre, et même si Dortmund est plus dangereux, c'est finalement Hoffenheim qui prend l'avantage, grâce à Sandro Wagner (20), qui marque là son 8but en Bundesliga, apportant un peu d'eau à son moulin, lui qui a déclaré récemment dansqu'il méritait d'être appelé en sélection.Ce que Wagner n'avouera pas en revanche, c'est qu'il a fait preuve de malice pour tromper Weidenfeller de près. En effet, l'attaquant du TSG pousse juste ce qu'il faut Sven Bender , c'est-à dire suffisamment pour que l'arbitre ne le voit pas. À partir de là, la rencontre tourne au vinaigre et les coups pleuvent dans tous les sens. D'un côté, il est vrai que les deux équipes possèdent des éléments très rapides devant et qu'il est difficile de défendre dessus. Mais de l'autre, personne ne se prive pour laisser traîner un pied, un avant-bras ou un coude. Et Marco Reus , victime quelques minutes avant son expulsion d'une charge de Kevin Vogt , finira par payer l'addition.Ça repart très vite après les citrons : Wagner a le but du 3-1 au bout de la chaussure, mais sa frappe ne touche que le poteau (47). À peine vingt secondes plus tard, le cuir est déjà de l'autre côté du terrain, dans les pieds de Dembélé, qui sert parfaitement Aubameyang. Le Gabonais résiste au retour de Süle et pique son ballon au-dessus de Baumann pour l'égalisation. Bien qu'à dix, Dortmund est l'équipe qui se montre la plus dangereuse, notamment avec Dembélé qui s'offre des chevauchées qui auraient sans doute fait plaisir à Omar Sharif . Malheureusement pour le spectacle, le Français sortira à la 67sur civière, en raison d'une béquille (en allemand, ce qui littéralement signifie «» ). Petit à petit, Hoffenheim profite de sa supériorité numérique pour investir le camp du Borussia, mais rien n'y fait. Pas même la chute de Jeremy Toljan devant Weidenfeller, qui ne l'avait pas touché. Weidenfeller qui sera l'auteur d'un joli arrêt en toute fin de rencontre sur une frappe de Kramarić. Neuvième match nul de la saison pour Hoffenheim , toujours invaincu. Quant au Borussia, il a finalement montré qu'il pouvait également avoir la tête au championnat.