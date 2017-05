Dortmund sur le podium, Darmstadt relégué

Les positions sont de plus en plus nettes en Allemagne : si le Bayern est plus que jamais champion, Dortmund se met bien dans la course à la qualif directe en Ligue des champions grâce à sa victoire sur Hoffenheim (2-1). Derrière, Wolfsbourg repart de l'avant (2-0), Leverkusen a eu peur, mais peut souffler (1-1), tandis que Darmstadt a définitivement signé pour la D2.

Bayern Munich 1-0 SV Darmstadt 98

[VIDEO] ⚽️ 🇩🇪 Décidément, Franck Ribéry enchaîne les passes décisives cette saison ! 👏https://t.co/briKfIEozf — beIN Sports (@beinsports_FR) 6 mai 2017

Borussia Dortmund 2-1 TSG Hoffenheim

Eintracht Francfort 0-2 VfL Wolfsbourg

Borussia Mönchengladbach 1-1 FC Augsbourg

FC Ingolstadt 1-1 Bayer Leverkusen

La mission de Darmstadt était impossible. Gagner tous ses matchs jusqu'au dernier, dont une confrontation avec le? Mais déjà champions, la tête aux vacances et sans Sven Ulreich blessé, les Munichois sont plus que jamais prenables. Cependant, à l'Allianz Arena, même les remplaçants font le job. Bernat, titulaire, s'amuse dans la surface après une passe de Ribéry et offre trois points de plus au champion. Sa faute en fin de rencontre sur Schipplock ne change rien : Altıntop se heurte à Starke. Darmstadt restera dernier de cette Bundesliga. Dortmund a eu la chance de son côté, dans un match marqué par les longues discussions avec le corps arbitral. D'une situation de hors-jeu à un penalty généreux, le match aurait dû être conclu en quinze minutes. Si Reus ouvre le score malgré son départ trop rapide vers l'avant, Aubameyang maintient le suspense en tirant directement à côté. Dès lors, le BvB baisse pavillon et déjoue clairement, même si Hoffenheim ne se procure que peu d'occasions directes. Le match s'agite rapidement dans les dernières minutes, le temps pour Aubameyang de soigner ses stats en poussant le ballon au fond deux mètres devant lui. Kramarić réduit la marque sur penalty dans la foulée, ce qui ne change rien : Dortmund vient de passer devant Hoffenheim et peut même espérer une deuxième place miraculeuse.Sans but inscrit depuis plus de 200 minutes, Wolfsbourg a pris le temps de lancer sa machine. En première période, seul Paul-Georges Ntep a pu avoir quelques bons ballons, sans faire preuve d'adresse au moment de conclure. Pourtant, il y a une puissance de feu dans les pieds des. Contre une équipe de Francfort peu concernée par cette fin de championnat, le mouvement à trois avec Guilavogui, Gómez en appui et Didavi pour le dernier geste est parfait et permet d'ouvrir le score. Gómez assure le coup en profitant du bon boulot de PG. Wolfsbourg sort enfin de la zone (très) dangereuse.Dans un match peu envoûtant et très prudent des deux équipes, l'équipe bavaroise était la plus motivée des deux. Finnbogason manque son premier duel avec Sommer (36), mais réussit le second en multipliant les feintes pour faire partir le gardien de Gladbach du mauvais côté. Augsbourg a les trois points du maintien dans la poche. Mais à la dernière seconde, Traoré déboule côté droit et trouve l'ancien du FCA, André Hahn , de l'autre côté. Marwin Hitz n'a pas le temps d'intervenir. Augsbourg perd deux points et restera en danger jusqu'au bout. Ingolstadt a pu y croire. Cinq minutes. Alors que le Bayer n'a rien proposé d'autre qu'une défense bien organisée, faite pour prendre un petit point à l'extérieur, Ingolstadt trouve la solution sur une touche... pour Leverkusen. Le ballon est aussitôt récupéré. Kittel se lance dans un numéro d'acrobate et bat Leno. Pourtant, au moment d'inverser les courbes et enfoncer Leverkusen dans la crise, le FCI encaisse un but sur corner et une petite tête du jeunot Kai Havertz . La saison a sûrement basculé du mauvais côté pour les coéquipiers de Romain Brégerie