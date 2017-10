Dortmund sombre à Hanovre

Le Bayern peut se frotter les mains.Les hommes de Peter Bosz ont subi leur deuxième défaite de la saison face à une séduisante équipe d'Hanovre, qui met fin à une série de six matchs sans défaite pour Dortmund en Bundesliga. Les joueurs du Borussia étaient pourtant revenus à deux reprises dans la rencontre. D'abord par le jeune Français de 18 ans, Zagadou, qui a su profiter d'une mauvaise relance de l'équipe adverse, puis par Yarmolenko et une belle reprise de volée du pied gauche.À la 58minute, le match va basculer. Zagadou voit rouge pour un accrochage sur Jonathas et le BVB se fait sanctionner instantanément d'un magistral coup-franc de Klaus. Dortmund , réduit à dix, pousse pour arracher un résultat mais subit les contres incessants d'Hanovre. La sensation de l'après-midi, Ihlas Bebou va sceller la victoire des siens en inscrivant son deuxième but en fin de rencontre.Dans une semaine, le Borussia affrontera le Bayern dans un match déjà capital pour la course au titre en Buli.