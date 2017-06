Dortmund se tourne vers Van Bronckhorst

1

Après avoir évincé Thomas Tuchel en début de semaine, et essuyé un refus ferme de Nice pour Lucien Favre , Dortmund continue sa quête d'entraineur. Lesseraient même tombés d'accord avec Giovanni van Bronckhorst , l'entraineur hollandais du Feyenoord Rotterdam.En poste depuis 2015, l'ancien latéral gauche du Barça et d'Arsenal a ramené son club au sommet du football néerlandais avec une coupe et un championnat glanés en deux saisons. À 42 ans, il a donc une courte expérience d'entraineur, mais ses résultats rapides ont convaincu les dirigeants du Borussia.Le passé de joueur de Van Bronckhorst plaide aussi en sa faveur. Personne n'a oublié son but monumental en demi-finale de coupe du monde 2010 face à l'Uruguay.On a hâte de voir Raphaël Guerreiro faire la même en demi-finale de LDC l'an prochain.