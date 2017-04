Dortmund se rassure, Leipzig européen

L'après-midi fou en Bundesliga. Avec six matchs au programme, les buts n'ont pas arrêté de déferler en Allemagne, entre un déluge inarrêtable entre Hoffenheim et Gladbach (5-3) et un duel de Patator à Dortmund (3-1 contre Francfort). Mais l'événement de la journée se situe à Leipzig, qui obtient déjà sa première qualification européenne pour la saison prochaine. En bas de classement, tout reste ouvert, mais Wolfsburg s'est rassuré contre Ingolstadt (3-0).

Bayer Leverkusen 0-0 Bayern Munich

Borussia Dortmund 3-1 Eintracht Francfort

RB Leipzig 4-0 SC Fribourg

VfL Wolfsbourg 3-0 FC Ingolstadt

FC Augsbourg 2-1 FC Cologne

FSV Mayence 1-0 Hertha Berlin

TSG Hoffenheim 5-3 Borussia Mönchengladbach

À part la blessure de Coman à la 70et l'expulsion de Jedvaj pour deux jaunes en dix minutes (50et 59), pas grand chose à se mettre sous la dent. De mauvais augure avant le retour face au Real en Champions ?Avec Marco Reus à nouveau apte à jouer, le BvB a retrouvé le sourire après une semaine éprouvante sur tous les plans. En deux minutes de jeu, l'homme de verre évite de jouer le ballon lorsqu'il est hors jeu, puis ouvre le score sur une talonnade osée. La journée de Dortmund s'annonce bonne. Le raté de Marco Fabián dans le premier quart d'heure, alors que le but était grand ouvert, fait même croire que rien ne peut atteindre cette équipe. Pourtant, Fabian est moins maladroit de loin. Sa patate rentre grâce à poteau. Bürki n'y peut rien. Mais Sokratis se révèle encore plus fort que Fabian dans l'exercice de la. Montée balle au pied, crochet et frappe en puissance. L'action que personne n'attendait de la part du défenseur grec permet au BvB de ne pas douter et faire tourner en prévision de mercredi prochain.Sans Reus et Bender, en deuxième période, Dortmund ronronne jusqu'aux dernières minutes. Lors d'une contre-attaque éclair, Dembélé a la pertinence d'attendre Aubameyang, encore dans sa surface cinq secondes plus tôt. La passe est belle. La conclusion est propre. Dortmund a encore de l'énergie pour le football et des arguments à défendre contre Monaco Dans le duel des promus, la différence est de taille. Fribourg n'a jamais semblé réellement en état de perturber la dynamique de Leipzig. Trop défensif en début de match, le SCF encaisse logiquement un premier but sur un duel aérien perdu par Söyüncü. Dans la foulée, le buteur Poulsen lance Werner seul au but. Sans la moindre pitié, l'ancien du VfB Stuttgart met le RB à l'abri, avant que Keita n'achève le suspense avec une facilité et une décontraction stupéfiante. Demme se sacrifie pour la différence de but dans les dernières secondes. Leipzig a de toute manière la deuxième place bien chevillée au corps et déjà sa place (en théorie) pour la Ligue des champions.Les Loups ne vivent pas une saison facile. Encore une fois, ils ont même eu du mal à trouver le bon tempo à domicile dans un match vital pour le maintien, contre une équipe d' Ingolstadt en forme. Pendant longtemps, Mario Gómez reste introuvable aux avant-postes. Avec Joncker sur le banc, le buteur est pourtant indispensable : il est le seul à avoir marqué. Si ce n'est Gómez qui marque, il faut donc une astuce. Ce sera le but contre son camp. À quelques secondes de la pause, Suttner reprend un centre dans ses propres filets. Si Wolfsbourg est encore en difficulté, le déclic a eu lieu. Un malin Arnold file son ballon en retrait à Malli. La conclusion est parfaite. Le coûteux transfert de l'hiver porte enfin ses fruits. Gómez frappe à son tour et Wolfsbourg se sort de la galère pour une semaine, au moins, et sûrement la saison.Augsbourg n'avait plus gagné depuis six matchs. Mais lorsque le FCA ouvre le score, il est étrangement imbattable cette saison. Autant dire que l'oubli de marquage sur Hinteregger est coupable et suicidaire. Le corner de Schmid est déposé sur la tête du défenseur. Augsbourg mène 1-0 en moins de cinq minutes et double la mise grâce à un penalty, après une faute de Sörensen sur Usami. Le but contre son camp de Max en seconde période et les cartons rouges successifs contre Koo et Finnbogason (89et 90+2) ne permettent pas à Cologne de revenir. Lea ralenti ces dernières semaines. Les Bavarois, eux, sont prêts à défendre leur place en Buli.Le Hertha n'a plus envie de jouer sa saison. Alors qu'il y a une place européenne plus que jamais d'actualité pour les Berlinois, ces derniers n'ont pas eu envie de jouer sur le terrain de Mayence . Alors, sans être très convaincants, les joueurs de Schmidt gagnent grâce à l'homme providentiel de la saison, le milieu de terrain qui s'est trouvé des talents de buteur : Danny Latza . De l'extérieur de la surface, Latza frappe fort et profite de la déviation de Brooks pour mettre un nouveau but décisif. Mayence n'est toujours pas dans la zone rouge.Match fou de cette journée de Bundesliga, l'affrontement entre Hoffenheim et Mönchengladbach pouvait basculer dans les deux sens. Pendant 90 minutes, les deux équipes ont eu tour à tour la main sur le match et les moyens de passer devant. Mais étrangement, c'est au moment où Gladbach faisait le forcing pour prendre la tête que le match a basculé dans l'autre sens. Dominateurs, lessont surpris par un coup franc excentré de Demirbay. Sommer attend jusqu'au dernier moment l'intervention de Wagner . Elle ne vient pas. Le ballon va directement dans les filets. Gladbach ne mènera jamais au score de l'après-midi. La faute notamment à un Szalai très très efficace en début de rencontre. Si le Borussia a de la réussite pour revenir dans le match, d'une phase arrêtée où Hoffenheim manque d'attention à un dégagement de Baumann contré de la main, Traoré loupe le cadre au retour des vestiaires. Hoffenheim prend alors le large sur une patate incroyable d'Uth et un Kramarić qui refuse de jouer le penalty et préfère donner son ballon à Demirbay. Hoffenheim reste dans le coup pour jouer le podium. Gladbach subit un petit coup d'arrêt, mais peut se rassurer : devant, personne n'avance non plus.