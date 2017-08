Dortmund se décidera ce soir pour Dembélé

AH

Le Borussia Dortmund est bien moins chiant que le FC Barcelone En pleine tempête Ousmane Dembélé, le Borussia Dortmund a décidé de reprendre les choses en mains et d'agir vite. Si vendredi le joueur a séché l'entrainement pour rejoindre Paris en attendant de filer en Catalogne, où il est courtisé par le Barça qui a proposé 120 millions, ses dirigeants l'ont quand même remis en place avec une amende et une suspension provisoire.Décidé à rebondir vite en cas de départ de sa pépite, le Borussia a planifié une réunion ce samedi après le match de coupe d' Allemagne contre Rielasingen. Un rendez-vous pris pour fixer le sort son joueur, et éventuellement préparer sa succession, comme l'a révélé le coach Peter Bosz en conférence de presse : «Pile à l'heure pour Téléfoot.