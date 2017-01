Dortmund sans convaincre, Ntep déjà décisif

SOFOOT.com // Bundesliga // 17e journée

La Bundesliga est de retour, mais elle a encore la tête au repos. Loin de la folie offensive habituelle, les matches de l'après-midi ont été assez décevants dans le jeu et en terme de buts. Mais au fond, rien ne change : Hoffenheim confirme sa solidité et Dortmund sa faiblesse, tandis que Wolfsbourg et Schalke peuvent remercier leur nouveau venu du mercato hivernal.