Dortmund s'impose à Cologne au mental

Cologne (4-4-2) : Horn - Sörensen, Meré, Heintz, Hector - Clemens (Zoller, 46e), Höger (Pizzaro, 87e), Özcan, Jojic - Terodde, Guirassy (Cordoba, 63e). Entraîneur : Stefan Ruthenbeck.



Dortmund (4-3-3) : Bürki - Toljan, Toprak, Sokratis, Piszczek - Kagawa, Weigl, Daoud (Guerreiro, 63e) - Schürrle (Akanji, 87e), Batshuayi, Pulisic (Sancho, 72e). Entraîneur : Peter Stöger.

Retrouvailles électriques.Après une recontre complètement folle, le Borussia Dortmund s'est finalement imposé dans le derby de l'Ouest face à de vaillants Colonais. Aligné d'entrée de jeu par Peter Stöger , qui retrouvait son ancien club, Michy Batshuayi a fêté ses débuts en Bundesliga en grande pompe en ouvrant le score d'une belle reprise du gauche au point de penalty, imparable pour Timo Horn , peu aidé par sa défense. Batshuayi aurait même pu faire le break juste avant la pause, si son but n'avait pas été invalidé par la vidéo pour une position de hors-jeu. Mais le Belge claquera quand même son doublé en deuxième période.Pour l'anecdote, tous les buteurs ont ouvert leur compteur personnel lors de cette rencontre. Côté Cologne Simon Zoller et Jorge Meré égalisent chacun à leur tour. Et après Batshuayi, c'est Schürrle qui complète le triplé du BVB. Les locaux sont progressivement montés en puissance et auraient même pu arracher le nul, mais un cruel manque de réussite dans le dernier geste en a décidé autrement. Dortmund peut jubiler et retrouve la deuxième place provisoire. Si Cologne n'a pas démérité, il faudra plus qu'un Carnaval pour retrouver le sourire.