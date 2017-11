Dortmund s'enfonce à Stuttgart

VfB Stuttgart (3-4-3) : Zieler – Pavard, Badstuber, Baumgartl – Beck, Ascacibar, Gentner, Insua – Akolo (Brekalo 46e), Ginzcek (Asano 45e+1), Ozcan (Aogo 58e). Entraîneur : Hannes Wolf.

Borussia Dortmund (4-1-2-3) : Bürki – Toljan, Bartra, Sokratis (Zagadou 46e), Schmelzer – Weigl – Götze, Kagawa (Dahoud 63e) – Yarmolenko, Schürrle (Guerreiro 83e), Philipp.

CT

Les amourettes d'été s'oublient donc très vite.Entre offrandes à l'adversaire, manque de réalisme devant le but et soucis extra-sportifs, le Borussia ne met plus un pied devant l'autre en Bundesliga. Pourtant, la première mi-temps avait de quoi être satisfaisante. Dominateurs avec le ballon, les Borussen se trouvent quelques occasions et font la misère aux trois défenseurs centraux du VfB. Si le centre de Toljan est repoussé devant Kagawa (30) et la frappe de Götze au terme d'un joli mouvement sorti sous la barre par Zieler (35), les Jaune et Noir finissent par concrétiser grâce à un coude sorti par Pavard pour détourner une merveille de Götze. Schürrle rate le penalty ? Philipp a suivi et Dortmund ... égalise enfin. Après quarante minutes de combat, Dortmund peut oublier la terrible mésentente entre Bürki et Bartra dès la 5minute et repartir de zéro.Cependant, après la pause, Dortmund n'a plus les cannes. Au contraire, Stuttgart se contente de cinq minutes de marche en avant pour remettre le score à son avantage. Parti seul au but, Brekalo efface Zagadou d'un crochet puis tire entre les jambes du défenseur et celles de Bürki. C'est le coup de trop pour l'équipe de Peter Bosz Dortmund n'arrive plus jusqu'au but de Zieler, subit les contre-attaques et s'enferme dans un jeu sans dynamisme pour perdre finalement assez logiquement, au terme d'une deuxième mi-temps faiblarde.Après les joueurs qui disparaissent avec l'arrivée du froid, Dortmund a donc inventé l'équipe qui hiberne à l'approche de l'hiver.