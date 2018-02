Dortmund s'adjuge le Borussico

100

Gladbach (4-4-2) : Sommer - Oxford, Vestergaard, Ginter, Elvedi - Hofmann (Herrmann, 72e), Kramer, Zakaria (Cuisance, 83e), Hazard - Stindl, Bobadilla (Drmić, 79e). Entraîneur : Dieter Hecking.



Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Toljan, Sokratis, Akanji, Piszczek - Weigl, Castro - Schürrle (Toprac, 87e), Reus (Dahoud, 79e), Götze (Pulisic, 74e) - Batshuayi. Entraîneur : Peter Stöger.

Les bienfaits de la GRS.Alignés pour la première fois ensemble, Mario Götze Marco Reus et André Schürrle ont fait parler toute leur complicité pour l’emporter par le plus petit des écarts dans ce. Les conditions de jeu étaient pourtant loin d’être évidentes au vu de l’état exécrable de la pelouse, mais cela n’a pas empêché un beau mouvement collectif entre les trois hommes. Götze l’initie par un long service sur Schürrle à l’entrée de la surface, lequel centre sur Reus qui conclut le ballet d’une patate à quinze mètres qui finit dans les filets de Yann Sommer , avec l’aide de la transversale (0-1, 32). Même pas besoin de Batshuayi.Lesgalopent énergiquement pour tenter de recoller au score, mais doivent finalement s’incliner malgré quelques belles tentatives de Thorgan Hazard sur coup franc (45+2, 70) et Raúl Bobadilla (55) et surtout, un but de Jannik Vestergaard , refusé pour hors-jeu avec l’aide de la VAR juste avant la mi-temps.Ni but ni victoire pour les hommes de Dieter Hecking depuis un mois désormais. Quant au BvB, il passera une semaine de plus en tant que dauphin du Bayern grâce à ce septième match d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues.