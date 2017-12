Dortmund retrouve la victoire

1

FSV Mayence (5-3-2) : Zentner – Donati (Maxim 64e), Balogun, Gbamin (Hack 46e), Diallo, Brosinski – Serdar, Frei, Latza – Quaison (Holtmann 76e), Berggreen. Entraîneur : Sandro Schwarz.

BvB Dortmund (4-1-4-1) : Bürki – Toljan, Sokratis, Toprak, Schmelzer – Weigl – Yarmolenko, Kagawa, Guerreiro (Şahin 90e), Pulisic (Dahoud 70e) – Aubameyang.. Entraîneur : Peter Stöger.

Le BvB l'attendait depuis plus de deux mois, Peter Stöger ne l'avait pas encore connue cette saison, mais elle est enfin là : la victoire. Mayence pensait pourtant tenir le plan parfait pour battre le Dortmund de ces dernières semaines. Bien regroupés derrière, les locaux profitent du manque d'agressivité permanent des défenseurs du BvB pour frapper en contre-attaque. Serdar tape ainsi la barre transversale sur sa première tentative (6), tandis que Berggreen parvient à avoir le ballon dans la surface sans trouver le cadre (13). Dortmund n'a pas changé en trois jours.Toutefois, la patte Stöger se fait peu à peu sentir. Dans les phases de repli, à défaut d'être efficaces, les Jaune et Noir sont nombreux pour empêcher ou repousser les tirs. Et si Aubameyang manque de lucidité dans le dernier geste avant la pause (41), Sokratis parvient enfin à ouvrir le score. À l'envie, Dortmund mène et ne s'effondre pas mentalement. Malgré les petites fébrilités défensives, malgré les gâchis dans le dernier geste comme Kagawa à bout portant, à la 78. Mieux, c'est ce même Kagawa qui termine le boulot sur une offrande d'Aubameyang et signe la fin de deux mois de galère. Dortmund et Stöger goûtent enfin à la victoire en Bundesliga. Incroyable, mais vrai.