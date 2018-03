Dortmund refuse d'associer son logo à celui de Salzbourg

19

NB

Comme quoi, on peut vivre du foot business et refuser d'y céder tout à fait.À une semaine du huitième de finale de Ligue Europa entre Dortmund et Salzbourg, les dirigeants allemands se sont officiellement opposés à l'utilisation de leur logo pour toute forme delié au match.» , a expliqué Carsten Cramer, directeur marketing du club de la Ruhr en référence à la présence du sigle Red Bull sur le logo de Salzbourg.En début de semaine, les supporters de Dortmund avaient déjà déclaré leur intention de boycotter le déplacement à Salzbourg afin de protester contre l'influence grandissante de la marque Red Bull dans le monde du football.Les hostilités sont ouvertes.