Dortmund piégé à domicile

23

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Sokrátis, Toprak, Schmelzer - Weigl, Castro - Reus, Götze, Schürrle - Batshuayi. Entraîneur : Stöger.



Augsbourg (4-2-3-1) : Hitz - Framberger, Danso, Hinteregger, Max - Khedira, Moravek - Schmid, Koo, Caiuby - Gregoritsch. Entraîneur : Baum.

Longtemps, le Borussia a cru que ça suffirait.Sauf que le but précoce de Reus, qui a marqué dès le quart d'heure de jeu sur une contre-attaque, n'a finalement pas permis à Dortmund de s'imposer devant Augsbourg. Danso a en effet égalisé sur corner en fin de partie, donnant le point du nul à son équipe.Si le dauphin du Bayern Munich a monopolisé la balle (plus de 60% de possession), les visiteurs ont beaucoup plus tenté leur chance. Les vraies occasions, elles, ont davantage été en faveur des locaux. Mais Hitz s'est interposé quand il fallait.Le Borussia, toujours deuxième avec une unité d'avance sur Schalke 04 , manque donc l'occasion de prendre un peu d'avance. Il ne le méritait de toute façon pas vraiment.