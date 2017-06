Dortmund : Peter Bosz remplace Tuchel

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Niçois vont faire péter le champagne.Même si l'OGC Nice avait confirmé le non-départ de Lucien Favre il y a quelques jours, l'annonce du remplaçant de Thomas Tuchel à Dortmund devrait davantage rassurer les supporters des Aiglons.En effet, toute la presse néerlandaise a annoncé aujourd'hui qu'un accord avait été trouvé entre le Borussia Dortmund et Peter Bosz , l'entraîneur de l'Ajax. Le contrat aurait d'ailleurs été signé pour une durée de deux ans et sera officialisé prochainement. Auteur d'une très belle saison avec l'Ajax, l'homme de 53 ans n'a entraîné qu'aux Pays-Bas et en Israël.La valse des entraîneurs de Ligue 1 a perdu son tempo ces derniers jours.