Dortmund limite la casse à Leverkusen

Leverkusen (4-2-3-1) : Leno -Henrichs, Tah, Bender, Wendell - Bender, Aranguiz - Bailey, Havertz, Brandt- Volland. Entraîneur : Heiko Herrlich

Dortmund (3-4-3) : Burki - Papastathópoulos, Subotic, Schmelzer - Castro, Weigl, Sahin, Guerreiro - Yarmolenko, Pulisic, Philipp Entraîneur : Peter Bosz

A défaut de convaincre, ils ont su éviter le pire.Toujours sonnés par leur match nul désastreux face à Schalke la semaine dernière, lesont eu un mal fou à rentrer dans le vif du sujet ce samedi, sur la pelouse de Leverkusen.La tête dans les nuages, les gars de Peter Bosz se font rentrer dans le lard par Leverkusen, qui piétine physiquement des Jaune et Noir hors sujet. De quoi permettre à Kevin Volland d'ouvrir logiquement le score. L'attaquant allemand profite d'un alignement hasardeux de la défense du Borussia pour partir en profondeur, mettre dans le vent Burki et conclure seul face à la cage. Le Bayer fait crânement la loi mais Wendell va brutalement casser la dynamique des siens. Le latéral se chope un rouge direct, qui vient sanctionner un tacle desur la cheville de Gonzalo Castro En supériorité numérique, Dortmund se secoue enfin les miches. Le Borussia monopolise la gonfle, et tente longtemps de trouver la faille, sans vraiment mettre en danger Leno, malgré un Shinji Kagawa inspiré à la construction du jeu. Mais la persévérance desfinit par payer: Yarmolenko, bien servi par Schürrle, marque de près dans la surface et relance les siens.Catastrophe évitée pour Dortmund , qui arrache un nul poussif mais mérité. Mieux que rien, mais sans doute insuffisant pour rassurer Peter Bosz et ses hommes, incapables de gagner en championnat depuis la septième journée.